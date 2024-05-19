الزمالك يتوج بـ كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الأحد 19 مايو 2024، في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان قد انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 2-1، لكن الزمالك استطاع الفوز في مباراة الإياب على استاد القاهرة بهدف أحمد حمدي، ليتوج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وبهذا الإنجاز، أصبح الزمالك أكثر الفرق المصرية تتويجاً بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بواقع بطولتين، متقدماً على الأهلي الذي يمتلك بطولة واحدة.

وكان الزمالك قد حقق لقبه الأول في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2019، أيضاً على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0 لكل فريق على أرضه.

افتتح أحمد حمدي التسجيل للزمالك في الدقيقة 20 من الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من أحمد مصطفى “زيزو”، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك. وتعرض أحمد حمدي لإصابة قوية في الدقيقة 39، ما اضطره لمغادرة الملعب ليحل محله يوسف أوباما.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، تلقى لاعب نهضة بركان، الفحل، بطاقة صفراء بسبب عرقلته لأحد لاعبي الزمالك. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، تلقى حمزة المساوي لاعب نهضة بركان بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على أحمد سيد “زيزو”.

استمرت المباراة بتبادل الهجمات بين الفريقين حتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ليحسم اللقب لصالحه.

تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان