الحكومة الليبية تختتم فعاليات ندوة تأنيث الهجرة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

اختتمت وزارة الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فعاليات الندوة العلمية حول تأنيث الهجرة وتقاطعاتها مع أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الدولي الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة نهاية الشهر الجاري.

وأقيمت الندوة بقاعة فندق برنيتشي، إذ تطرق فيها المجتمعون لمناقشة المحاور العلمية للندوة التي عقدت بالأمس والتي خلصت إلى حزمة من التوصيات للعمل عليها عند انعقاد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة في بنغازي.

وحضر الندوة عدد من النواب انتصار، شنيب وعائشة الطبلقي، وكل من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد فتحى التباوي، ووزير الدولة لشؤون المرأة الأستاذة إنتصار عبود، وممثلين عن وزارتَي الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وحشد كبير من البُحّاث والمختصين في مجال دراسة تأنيث الهجرة .

أبرز ما جاء في ندوة تأنيث الهجرة

وتناولت الندوة التي عقدت يوم الأمس السبت، مناقشة حقوق المهاجرات وأجندة التنمية المستدامة، وارتباطها بالوضع الاقتصادي للمهاجرات وحمايتهن وسط الظروف الهشة التي يعانين فيها.

وطالبت انتصار عبود وزيرة الدولة لشؤون المرأة “كافة الليبيين للوقوف مع وزارة الداخلية ووزارة الهجرة غير الشرعية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لما لها من تداعيات سلبية” بحسب قولها.

وتأنيث الهجرة هو اتجاه يشير إلى ارتفاع نسبة النساء بين العمال المهاجرين الدوليين، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن من بين 206 ملايين مهاجر فوق سن الـ15 عاما، يبلغ عدد الرجال المهاجرين حوالي 83 مليونا، فيما يبلغ عدد النساء المهاجرات نحو 66 مليونا.