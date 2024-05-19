الجيلاني يؤكد: الاتفاق على ضبط السلاح المنتشر في الزاوية

أخبار ليبيا 24

يُخيّم الهدوء على مدينة الزاوية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وسط أحياء المدينة وأكد جمعة الجيلاني النائب الأول لرئيس مجلس أعيان الزاوية أن “الأمور داخل المدينة بدأت تهدأ بعد انتهاء المشاكل التي كانت بين طرفين متصارعين”.

وفي تصريحاته الصحفية أوضح الجيلاني أن “لم تكن هناك رغبة لدى أهل المدينة ولا الأطراف المتصارعة في زيادة الخلاف ولا الصراع، مضيفاً هذه المشكلة كانت بسبب أفراد وتصرفاتهم، وليست بتعليمات من قادتهم وهذا ما سهل في الوصول إلى التهدئة وتوقيف القتال”.

وأردف قائلاً: “هناك ترتيبات لتواجد جهات أمنية عسكرية تتبع منطقة الساحل الغربي ومديرية أمن الزاوية، وتكون هناك قوة تتولى القبض على الأشخاص الذين لديهم مذكرات توقيف أو عليهم سوابق.. مُشيراً إلى أزمة انتشار السلاح “جميعنا نعلم أنه داخل التراب الليبي يوجد الكثير من الأسلحة التي لا توجد سيطرة عليها، مثل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وكلها أمور تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات العسكرية لضبط هذه الفوضى”.

هل ينجح الاتفاق على ضبط التشكيلات المسلحة

وأكد مُطمئنا الجميع ““هناك اتفاق حالي على شخصية أو اثنين لتولي أمر ضبط السلاح المنفلت داخل الزاوية، ويتم الاتفاق عليهم من قبل جميع الأطراف المسلحة داخل المدينة”.

وكشف علي أبوزريبة عضو مجلس النواب، عن أسباب النزاع موضحًا أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الزاوية سببها القبض على متهم في جريمة قتل. ويضيف أبوزريبة أن الشخص المتهم تم إطلاق سراحه من قبل مشايخ محسوبين على قوة الإسناد، مما أدى إلى تصاعد التوترات والاعتداء على منطقة أبوصرة من ثلاث محاور.