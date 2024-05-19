التومي: يطالب بدعم أوروبي لتمويل استثمارات جنوب المتوسط

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شارك بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة منتهية الولاية في فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى الدولي (التطلع جنوباً) ويهدف المنتدى إلى بناء وتعزيز رؤية جديدة لجنوب إيطاليا في منطقة البحر المتوسط.

وفي كلمته دعا التومي دول أوروبا إلى توفير تمويلات لعمليات الاستثمار في جنوب المتوسط سواء في البنية التحتية والمواصلات والتعليم والصحة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستفادة من مبادرة (ماتي) الإيطالية لوقف تدفقات الهجرة من دول أفريقيا، مطالبا بوضع خطط تنفيذية لها بما يضمن تحقيق أهدافها.

مبادرة التطلع جنوباً

ومعلقا على مبادرة (التطلع جنوباً) قال التومي: ” يمكن التعويل عليها في ربط الشمال بالجنوب، مؤكداً على دورها في تقريب سلاسل القيمة ومن ثم تحقيق تكامل صناعي وتكامل في الخدمات ومساهمتها في زيادة النواتج المحلية لدول البحر المتوسط”.

وأوضح في كلمته “مشروع التحول نحو اللامركزية، فضلا عن تفعيل البلديات وتمكينها من إدارة اختصاصاتها المختلفة وتمكينها من تحصيل واستغلال مواردها المالية المحلية ومنحها قدرا عاليا من الاستقلالية الإدارية والمالية”.

وحضر المؤتمر إلى جانب وزير الحكم المحلي كل من السفير الليبي لدى إيطاليا مهند يونس، ووكيل وزارة المواصلات خالد سويسي والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، بحضور ممثلين عن أكثر من 23 دولة.

وتركز مبادرة أو خطة (ماتي) التي تستمد تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل أفريقيا الشمالية، لا سيما ليبيا وتونس وكذلك على تنويع سلاسل الإمداد، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.