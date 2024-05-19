التعرف على جثتين مجهولتي الهوية بغدامس بعد أخذ عينات الحمض النووي

أخبار ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الفرق المختصة التابعة لها أخذت عينات الحمض النووي (DN)من جثتين مجهولتي الهوية في مستشفى غدامس العام بناء على بلاغ من النيابة الجزئية بالمدينة.

وفي بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أوضحت الهيئة “الفرق المختصة بالهيئة أخذت عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، ونقلها إلى إدارة المختبرات بالهيئة للعمل عليها، ومطابقتها عبر تحليل الحمض النووي (DNA) مع العينات المأخوذة من عائلات الضحايا الذين تقدموا ببلاغات عن فقدان ذويهم”

وفي ختام البيان جددت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التزامها بأداء المهام المنوطة بها والعمل في مختلف ربوع ليبيا، وذلك حرصًا منها على المساهمة في رفع المعاناة عن عائلات الضحايا والكشف عن مصير ذويهم.

ارتفاع في عدد ضحايا المقابر الجماعية بترهونة

وفي سياق آخر، أعلن فرع الهيئة بمدينة ترهونة يوم الأربعاء الماضي عن التعرف على هوية جثة مجهولة من ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، وذلك عن طريق الحمض النووي (DNA)، ليصل عدد الجثامين التي جرى التعرف على هوياتهم عن طريق مختبرات الهيئة إلى 346 حالة.

وجرى التعرف على هوية وكيل النيابة المخطوف حمزة محمد صقر سالم، والذي نعاه مكتب النائب العام في ليبيا، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك وأكد النائب العام “هيئة النيابة العامة تسعى إلى ضمان وحماية حقوق وكيل النيابة المغدور”.

ودعت الهيئة ذوي المفقودين في حالة الاستفسار إلى الاتصال عبر الرقم 091037650 مع إمكانية التواصل عبر تطبيقي (فايبر) أو(واتس آب) على الرقم نفسه.