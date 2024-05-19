التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي في رادس

يخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة على التوالي (رقم قياسي) والسابعة عشرة في تاريخه، مؤكداً على براعته في هذه البطولة القارية. تصدر “الشياطين الحمر” مجموعتهم في البطولة، ثم تخطوا سيمبا التنزاني في ربع النهائي (1-0، 2-0) وتجاوزوا مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي (0-0، 3-0).

هذا النهائي هو الثالث بين العملاقين المصري والتونسي، حيث تفوق الأهلي في نهائي 2012 بمجموع المباراتين 3-2، فيما انتصر الترجي في نهائي 2018 بعدما قلب تأخره في القاهرة 1-3 بفوز كبير في رادس 3-0.

يسعى الأهلي لتحقيق لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة، والـ12 في تاريخه، بينما يتطلع الترجي لإحراز لقبه الخامس والأول منذ 2019.

تعادل الأهلي المصري حامل اللقب مع مضيفه الترجي التونسي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مما يضمن بقاء اللقب عربيًا للموسم الثامن على التوالي.

في المقابل، كان طريق الترجي أكثر صعوبة، إذ حل ثانياً في مجموعته خلف أتلتيكو دي لواندا الأنغولي، ثم أقصى أسيك ميموزا العاجي من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في المباراتين، وأطاح بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بفوزين بنتيجة 1-0.

تاريخياً، تواجه الفريقان في 24 مباراة، فاز الأهلي في 12 منها، بينما انتصر الترجي في 4 مباريات فقط، وتعادلا في 8 مواجهات.

أدار المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، بمساعدة مقران قوراري وأكرم زهروني، والليبي معتز الشلماني كحكم رابع، وكان الحكم الموريتاني دحان بيدا مسؤولًا عن تقنية الفيديو، بمساعدة الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس.

الشوط الأول

بدأ الترجي المباراة بنشاط ملحوظ، مع خشونة واضحة في أداء اللاعبين. تعرض إمام عاشور لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة، قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية أجبرته على مغادرة المباراة. لعب الترجي كرة عرضية من سيف تقا مرت بجوار القائم الأيمن، بعدها خرج معلول وحل محله كريم فؤاد في الدقيقة السابعة.

واصل الترجي الضغط على الأهلي، وأشهر غربال بطاقة صفراء لروجير أهولو بسبب خشونته مع إمام عاشور. عادت المباراة للعب وسط الملعب مع سيطرة الترجي ومحاولات ضعيفة من الأهلي. حصل كريم فؤاد على بطاقة صفراء في الدقيقة 34 للخشونة، وتلقى محمد هاني بطاقة صفراء أخرى في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بسيطرة الترجي واستمرار الدفاع المتماسك من الأهلي. سدد إمام عاشور كرة قوية مرت بجوار القائم، ثم عاد الترجي للسيطرة مجدداً. أجرى الأهلي تبديلات، فدخل رضا سليم بدلاً من بيرسي تاو وأفشة بدلاً من إمام عاشور. شهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة بين الفريقين، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي للمباراة ضم: مصطفى شوبير، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، ووسام أبو علي.

بينما تشكيل الترجي ضم: أمان الله مميش، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة، روجير أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا، يان ساس، حسام غشة، ورودريجو رودريجيز.