البعثة الأممية تدعو لـ”الوقف الفوري للأعمال العدائية” في الزاوية

أخبار ليبيا 24

في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة (إكس) قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون”.

وحثّت البعثة الأطراف المتنازعة على “الوقف الفوري للأعمال العدائية” داعية السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين، بحسب قولها.

وفي بيان الهلال الأحمر فرع الزاوية، أعلن عن توقف الاشتباكات التي اندلعت صباح يوم الأمس في المدينة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات خلفت قتيلاً وأحد عشر جريحًا على الأقل.

وأوضحَ الهلال الأحمر أن عدد العائلات التي أجلتها فرق الانقاذ بلغت 20 عائلة، وذلك بعد فض النزاع بين المجموعات المسلحة، وتابع قائلاً: “ننتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة من قِبل أطراف النزاع حتى تتمكن من تقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة” مشدّدًا على أنَ ” فرق الطوارئ والمدنيين وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والطبية المساعدة والأماكن العامة ومنازل المواطنين ليست هدفًا” على حد تعبيره.

اشتباكات عنيفة بين مسلحين الزاوية

وشهدت المدينة اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية محمد بحرون، الملقب بـا(لفار)، وأخرى تابعة لنائب رئيس جهاز دعم الاستقرار حسن بوزريبة، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت في مناطق: البرناوي وعمرة والتاجوري وأبوصرة وطريق الزهراء.

وقال عضو مجلس النواب التكبالي أن “قادة التشكيلات المسلحة يسعون للتأثير على أي عملية سياسية مستقبلية، مما يؤدي إلى اندلاع الاشتباكات بشكل متكرر. وأشار إلى أن القادة الآن أمام خيار واحد، وهو تصفية خلافاتهم مهما بلغت درجة الخصومة بينهم، أو على الأقل تجميدها من أجل التفرغ للانضمام إلى القوة العسكرية التي ترغب الدول الغربية الكبرى في تكوينها. وأي تشكيل يعوق هذا المسار لن يطول بقاؤه في الساحة”.