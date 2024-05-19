البعثة الأممية تدعو لفتح تحقيق شامل في حادثة اختطاف الدرسي

أعربتْ البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء اختطاف النائب بالبرلمان إبراهيم الدرسي، داعيةً السلطات المختصة لفتح تحقيقٍ شامل في ملابسات اختطافه.

البعثة الأممية دعتْ في بيان حول الحادثة، السلطات الليبية إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي.

وشدّدت البعثة على محاسبة الجناة بموجب القانون، مؤكدةً إدانتها كافة أشكال الاختطاف والاحتجاز التعسفي في حميع أنحاء ليبيا؛ لأن هذه الأعمال تقوض سيادة القانون في الدولة، بحسب نص البيان.

وأشارت البعثة في البيان إلى أهمية التزام السلطات الليبية باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان لضمان سيادة القانون، بحسب البعثة.

بدوره طالبَ مجلس النواب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير النائب بالبربمان ابراهيم الدرسي، داعيًا مكتب النائب العام إلى ضرورة تحقيق في الحادثة وتقديم المدانين إلى العدالة.

كما طالب البرلمان في بيانٍ بخصوص حادثة اختطاف الدرسي، الأجهزة الأمنية بضمان عودة الدرسي سالمًا، بحسب نص البيان.

كما دان البرلمان في ذات البيان حالات الاختطاف والتغييّب والاعتداء كافة، مهما اختلفت مصادرها وضحيتها، وفقَ البيان

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، قد أعلنت اختفاء النائب إبراهيم الدرسي بمجلس النواب مؤكدةً فتحها تحقيقًا شاملاً في الحادثة، موضحةً أن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا بشأن اختفاء الدرسي «إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل» بحسب بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي، نافيةً الأخبار المتداولة حول مقتله، بحسب بيان وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.