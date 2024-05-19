الاقتصاد الهش والذكاء الاصطناعي يعصفان بقطاع تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا

كشفَ مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة «كوفا» الألماني، انكماش عدد العمال المهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ألماني؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية وتدهور حقوق العمال.

وبحسبِ «كوفا» الألماني؛ تراجع عدد الوظائف المتاحة التي تعذّر ملؤها بمرشحين كفؤ بنسبة 46 في المائة إلى 19 ألفاً و372 وظيفة، في حين انكمشَ عدد الوظائف المتاحة في مجال تقنية المعلوماتية بمقدار الخُمس مقارنة بالعام 2023، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل المؤهلين والكفو بأكثر من الربع.

وأرجع مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة «كوفا» الألماني، أسباب اتساع هذه الفجوة إلى الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالضعيف، ووقفِ عدد من الشركات الألمانية للاستثمارات وإلغاء جملة من المشاريع التي تنشط في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الاعتماد الواضح على تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات، بحسب المركز.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكدتْ وزارة العمل الألمانية، أنّ الموظفين الألمانيين عملوا خلال العام الماضي قرابة مليار وثلاثمئة مليون ساعة عمل إضافية، حوالي 775 مليون ساعة منها كانت دون أجر.

وزارة العمل الألمانية، أوضحتْ في أحدث بياناتٍ لها أن كل موظف عمل أكثر من 30 ساعة عمل إضافية خلال العام الماضي 2023، و18 ساعة عمل إضافية لم يدفع أجرها، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يجنون المليارات من تكاليف الأجور من خلال ساعات العمل الإضافية -دون اجر- بينما يعاني الموظفون من ساعات عمل طويلة غير مدفوعة.

عجز الاقتصاد الألماني

وعلى صعيد الاقتصاد الألماني، توقعّ مجّلس الاستقرار الألماني عجزًا بـــ1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحاليّ 2024، على أن ينخفض إلى 1 بالمئة خلال العام المقبل 2025.