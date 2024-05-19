أخبار محليةالأخبار

أكثر من 210 آلاف طالب يجرون امتحانات اتمام شهادة التعليم الأساسي

غداً الأحد تنطلق الامتحانات على مستوى ليبيا

19 مايو، 2024 12:11 ص
0 1
image 6483441 2024 05 19T011439.313

أخبار ليبيا 24

 أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن استعداد كافة المدارس للبدء في امتحانات  شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023-2024 إذ يستعد أكثر من 210 آلاف طالب على مستوى ليبيا للامتحانات التي ستنطلق يوم الأحد.

 وأظهرت إحصائية نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك  تقدم 210 آلاف و415 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في 1418 لجنة امتحانات يراقب عليها 4211 مراقبا في 14705 قاعات.

ويشارك في الامتحانات 1418 أخصائيا اجتماعيا، و1418 متابعا تربويا، في حين يشارك في عملية التأمين 5672 عنصرًا، و1418 مسعفًا.

أجرى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة محسن الكبير زيارة تفقدية للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، في كل من بلدية الزاوية المركز والزاوية الغرب والعجيلات، للوقوف على سير عمل اللجان المكلفة.

ووجه الكبير المسؤولين عن إدارة الامتحانات داخل المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة مناسبة لتمكين الطلبة من أداء الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المنتهية  موسى المقريف قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

ونص القرار رقم 697 لسنة 2024، على تولي وكيل الوزارة لشؤون المراقبات د. محسن أبوالقاسم الكبير رئاسة اللجنة العليا، وتضم 14 عضوًا.

الوسوم
19 مايو، 2024 12:11 ص
0 1

المزيد من الأخبار

الوطنية لحقوق الإنسـان تتهم تونس بدفع مهاجرين نحو حدود ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات الزاوية وتطالب بتحقيق عاجل

19 مايو، 2024 12:10 ص
سليمان البيوضي

البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية

18 مايو، 2024 11:58 م
غزة المدمرة

الأونروا: 800 ألف نازح أجبروا على الفرار من رفح

18 مايو، 2024 11:57 م
علي التكبالي، عضو مجلس النواب

التكبالي: قادة المليشيات أمام خيارين.. تصفية الخلافات أو مغادرة الساحة

18 مايو، 2024 11:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى