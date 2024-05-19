أكثر من 210 آلاف طالب يجرون امتحانات اتمام شهادة التعليم الأساسي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن استعداد كافة المدارس للبدء في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023-2024 إذ يستعد أكثر من 210 آلاف طالب على مستوى ليبيا للامتحانات التي ستنطلق يوم الأحد.

وأظهرت إحصائية نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك تقدم 210 آلاف و415 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في 1418 لجنة امتحانات يراقب عليها 4211 مراقبا في 14705 قاعات.

ويشارك في الامتحانات 1418 أخصائيا اجتماعيا، و1418 متابعا تربويا، في حين يشارك في عملية التأمين 5672 عنصرًا، و1418 مسعفًا.

أجرى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة محسن الكبير زيارة تفقدية للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، في كل من بلدية الزاوية المركز والزاوية الغرب والعجيلات، للوقوف على سير عمل اللجان المكلفة.

ووجه الكبير المسؤولين عن إدارة الامتحانات داخل المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة مناسبة لتمكين الطلبة من أداء الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المنتهية موسى المقريف قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

ونص القرار رقم 697 لسنة 2024، على تولي وكيل الوزارة لشؤون المراقبات د. محسن أبوالقاسم الكبير رئاسة اللجنة العليا، وتضم 14 عضوًا.