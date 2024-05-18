6 ضحايا بهجوم بالرصاص استهدف السياح في أفغانستان

وصل عدد من فارقوا الحياة بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في أفغانستان، إلى 6 أشخاص، أغلبهم من جنسيات أجنبية.

الهجوم كان عبارة عن عملية إطلاق رصاص عشوائية، وقعت في وسط الدولة الأفغانية، تحديدا في مقاطعة باميان، واعترفت بتفاصيله وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان الإرهابية المسيطرة على الحكم هناك.

في البداية، تضاربت الأنباء، خاصة بسبب وجود أجانب في موقع إطلاق النار، ولم يعلن مسؤولو طالبان إلا عن 4 قتلى فقط، واحد فقط منهم من المواطنين، بينما أصيب 7، ولم يجر توضيح هوية الأجانب المقتولين.. وبمرور الوقت زاد عدد القتل واتضح أن بيان الوزارة التابعة للتنظيم الإرهابي غير دقيق.

في المقابل، لم تكسب السلطات الأفغانية شيئًا من محاصرة المعلومات، فسرعان ما أعلنت إسبانيا، أن لها مواطنين هنا من بين الضحايا.

بينهم إسبان

وبحسب المعلومات الرسمية في أفغانستان، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين سريعا إلى مستشفيات العاصمة كابول، الأفضل حالا من بقية المرافق الصحية.

ولمحاولة غسل السمعة، حرصت حكومة طالبان على التنديد بالهجوم، وقالت إنها ستبحث عن المتورطين، واعتقلت مجموعة من المشكوك في أمرهم.. وقالت إن جثث الضحايا تخضع حاليا للفحص بمعرفة جهاز الطب الشرعي.

وعقب الحادث، أعلنت البعثة التابعة للأمم المتحدة بأفغانستان، أن الصدمة سيطرت عليها حينما علمت بالحادث، ووصفت الهجوم بأنه “مميت استهدف المدنيين العزل والسياح”. وحرصت البعثة عل تقديم التعازي لعائلات الضحايا.

وبينما لم تعلن أي منظمة إرهابية مسؤوليتها عن الحادث إلى الآن، أصدر الاتحاد الأوروبى بيان إدانة بأشد العبارات للهجوم.