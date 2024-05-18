وفاة فيصل فخري الموسوعة ورائد التوثيق الرياضي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توفي فيصل فخري الصحفي والمؤرخ الرياضي الليبي، اليوم السبت، عن عمر 78 عاما، بعدما كرّس عقودا من حياته في توثيق التاريخ الرياضي في ليبيا.

ونعت شخصيات إعلامية رياضية ليبية وكذلك بلدية بنغازي بحزن وفاة الصحفي المخضرم، الذي يعد رمزًا لتأريخ الرياضة في ليبيا منذ بداية مشواره مع الصحافة العام 1964.

عُرف عن فقيد الصحافة الرياضية في ليبيا خلقه وبشاشته وتواضعه، وعن وفاته ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بنبأ وفاته الأليم.

سيرة فيصل فخري

ولد الصحفي فيصل فخري صفي الدين السنوسي بمدينة درنة العام 1946 وبدأ مشواره مع الصحافة العام 1964 في جريدة “برقة” ومنها أنطلق للعمل في وسائل إعلامية عديدة.

عمل الراحل في عدة جرائد صادرة آنذاك منها “الحقيقة، و”الرقيب”، و”البشائر”، و”طرابلس الغرب”، وغيرها الكثير. وخلال مسيرته الحافلة بالعطاء قدّم فيصل فخري العديد من البرامج الرياضية في الإذاعة المسموعة والمرئية.

وعلى صعيد الكتابة أصدر الراحل الكثير من الكتب الرياضية، والتي منها: “لمحات من تاريخ الكره الليبية”، و”قصة لاعب”، و”دليل كأس العالم 1990″، و”دليل كأس العالم 1994″، و”تاريخ مسابقات الكره الليبية”، و”نتائج مباريات الأندية الليبية مع الفرق الخارجية”.

جرى تكريمه في عدة محافل رياضية وإعلامية، وحاز الراحل فيصل فخري في مايو العام 2021 جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الأولى المقدمة من حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” كما فاز بجائزة “مفتاح بوزيد للصحافة” في نسختها الثانية العام 2018.