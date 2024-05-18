ليفركوزن ينهي البوندسليجا بلا هزيمة لأول مرة

أنهى فريق باير ليفركوزن موسم الدوري الألماني لكرة القدم بتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في “البوندسليجا“، بعد انتصاره على أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة لموسم 2023-2024.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب باي أرينا، افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 12، وأضاف روبرت أندريش الهدف الثاني في الدقيقة 27. وسجل ميرت كومور هدف أوجسبورج الوحيد في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 90 نقطة، متفوقاً بفارق 17 نقطة عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني و18 نقطة عن بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثالث.

ولدى ليفركوزن فرصة لتحقيق مزيد من الألقاب هذا الموسم، حيث سيخوض نهائي كأس ألمانيا ضد كايزر سلاوترن ونهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا، وهو يحتفظ بسجل خالي من الهزائم في جميع المسابقات، حيث بلغ عدد المباريات التي لم يُهزم فيها 51 مباراة.

من ناحية أخرى، هبط كولن إلى دوري الدرجة الثانية بعد هزيمته أمام هايدنهايم بنتيجة 4-1، بينما حصل شتوتجارت على المركز الثاني بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 4-0، واستفاد من خسارة بايرن ميونخ أمام هوفنهايم بنتيجة 4-2. وسيلعب بوخوم مباراة الملحق لتحديد البقاء في الدوري بعد خسارته أمام فيردر بريمن 4-1، وتفوق يونيون برلين بفوزه على فرايبورج 2-1 ليضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى.

في مباريات أخرى، انتصر بوروسيا دورتموند على دارمشتاد 4-0، وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع لايبزيج 2-2، بينما ضمن ماينز البقاء بفوزه على فولفسبورج 3-1.