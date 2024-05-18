فيروس كورونا يصل لأروقة البنك الفيدرالي الأمريكي.. ويصيب رئيسه

وصل فيروس كورونا، الخطر المتجدد، إلى أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ذلك المكان الذي يرسم خطى الاقتصاد العالمي.. وتأكد الأمر بإعلان إصابة رئيس البنك، جيروم باول، وعزله حتى عن المقربين.

وظهرت الأعراض المرضية منذ أيام على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعدما ظن الأمر مجرد أنفلونزا عابرة، اقتنع يوم الخميس الماضي بإجراء فحوصات أكثر دقة، واتضح أنه مصاب بمتحور من متحورات فيروس كورونا، الذي كان وباء مرعبا منذ سنوات مضت.

وأصدر البنك بيانا رسميا، تلاه المتحدث باسمه، أعلن خلاله أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس البنك أكدت إصابته بالفيروس التاجي.

وكشف البيان عن أن الأطباء اتبعوا البروتوكول المعترف به للتعامل مع مرضى كورونا، عبر عزل المصاب عن الآخرين.

فيروس عزله عن الآخرين

وكان رئيس البنك يخطط لحضور فعالية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليشهد تخرج الطلاب الجدد، ويلقي على مسامعهم كلمة مؤثرة، لكن المرض منعه من ذلك.

وسيضطر المسؤول الأمريكي المريض إلى تسجيل مقطع فيديو، ليتحدث من خلاله إلى الطلاب، كما وعد، رغم مرضه.

وتزيد سن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي عن سبعين عاما، ما يجعل إصابته بفيروس كورونا أمر غير مضمون العواقب، فالمعروف أن هذا الفيروس لا يرأف بكبار السن، لذا حظي الخبر بتغطية إعلامية واسعة.

وبحلول الشهر المقبل، في 11 يونيو تحديدا، من المخطط أن تجتمع لجنة وضع السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتحديد أسعار الفائدة، التي ستؤثر بلا شك على العالم كله.