عودة إجراء عمليات زراعة القرنية في المستشفيات الليبية

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دعت الهيئة الوطنية لزراعة القرنية كافة المواطنين المرضى والذين يحتاجون لإجراء عمليات زراعة القرنية للتوجه إلى المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى العيون كلٌ حسب منطقته لإجراء الكشوفات اللازمة تمهيداً لوضع الجدول الزمني لملف كل حالة والتنسيق لمواعيد العمليات.

وتأتي هذه التسهيلات ضمن الخطة المستهدفة لتوطين العلاج داخل ليبيا وتقليص قوائم الانتظار لزراعة القرنية لجميع المرضى الذين يعانون مشاكل في القرنية بحسب بيان الهيئة.

تحسن وضع قطاع الصحة بسرت

وفي سياق آخر، أعيد افتتاح المركز الصحي النموذجي (جمال عبدالناصر ) بمحلة خليج سرت وتحديداً في مدينة سرت اليوم السبت بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه وتطويره على يد الجهاز الوطني للتنمية.

وحضر الافتتاح مختار المعداني عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير الخدمات الصحية بمنطقة سرت هانيبال أبوشامخة، ومسؤولين آخرين، وتفقد المسؤولون المركز واطلعوا على التجهيزات والإمكانات والأجهزة الطبية والفنية التي تم توفيرها، ومستوى الخدمات الطبية التي ستقدم للمرضى لا سيما العيادات الطبية المتخصصة المستحدثة، والتي ستساهم في تحسين الوضع الصحي في المدينة وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

ويشهد وضع قطاع الصحة في سرت تحسناً ملحوظاً، إذ تم افتتاح عيادة العيون في مستشفى إبن سينا بعد دخولها في أعمال الصيانة لغرض التطوير، إذ شملت الصيانة، توسعة العيادة وتوفير أجهزة ومعدات طبية، وفق إدارة المستشفى.

وخلال زيارته للمدينة في أبريل الماضي، اطلع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، على احتياجات كافة القطاعات الحكومية في سرت، وأكد حماد على مباشرة كافة الأجهزة عملها من أجل تطوير وتحسين الأوضاع المعيشية وتنمية المدينة ضمن خطة إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة بدعم من القيادة العامة للجيش الليبي.