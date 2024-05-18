ضربات أوكرانية تشلّ البنى التحتية الروسية لصناعة النفط

عطّلتْ الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية حوالي 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، مما أثر على أسعار الوقود وإنتاج الكهرباء.

الضربات الأوكرانية؛ وبحسبِ وكالة الاستخبارات (التابعة للبنتاغون) أدتْ إلى ارتفاع أسعار الوقود في روسيا على نطاق محلي بنسبة 20% إلى 30% وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وفي خطوة تخفيفية… قرّرت وزارة النفط الروسية حظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر بدءً من مارس الماضي، وعوضًا عن ذلك، شرعت في استيراد الوقود من كازاخستان.

بدورها ترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».

بدوره كشفَ معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

من جهته أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.