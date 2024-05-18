شركة أبل تطلق مزايا جديدة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة (أبل) عن مجموعة من المزايا الجديدة وتسهيلات لاستخدام أجهزة آيفون وآيباد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام.

تهدف هذه المزايا إلى تسهيل استخدام الأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة على وجه التحديد؛ مما يجعل التكنولوجيا أكثر شمولية ومتاحة للجميع للانتفاع والاستمتاع.

أبرز هذه المزايا

ميزة «تتبع العين» (Eye Tracking)، التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة آيفون وآيباد باستخدام أعينهم فقط، إذ يتم تفعيل هذه الميزة من خلال تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بمساعدة الكاميرة الأمامية للجهاز لتعيين الإعدادات ومعايرتها بسرعة. يتم تخزين البيانات بشكل آمن على الجهاز دون مشاركتها مع (أبل) وتعمل الميزة دون الحاجة إلى أجهزة أو ملحقات إضافية.

ميزة «ردود الفعل الاهتزازية الموسيقية» (Music Haptics) لمستخدمي آيفون، الصم أو ضعاف السمع إذ تُتيح تجربة الموسيقى بطريقة جديدة، تعمل هذه الميزة مع ملايين المقاطع الصوتية على خدمة (أبل ميوزيك) وستتوفر كواجهة برمجة للمطورين الذين لديهم تطبيقات صوتية.

ميزة «الاختصارات الصوتية» (Vocal Shortcuts) تسمح لمستخدمي آيفون وآيباد على السواء، بتعيين كلمات مخصصة يمكن للمساعد الصوتي (سيري) فهمها لتشغيل الاختصارات وإكمال المهام المعقدة بسرعة وسهولة، لتوفير الوقت والجهد للمستخدمين.

ميزة «إشارات حركة السيارة» (Vehicle Motion Cues) التي تهدف إلى منع دوار الحركة عند استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد أثناء السفر، إذ تعمل هذه الميزة من خلال إظهار نقط سوداء متحركة على جانبي الشاشة لتحاكي حركة السيارات.

وبحسب إعلان الشركة، ستتوفر هذه الميزات مع أنظمة التشغيل الجديدة التي ستعلن عنها (أبل) مطلع الشهر المقبل، في حين ستطلقها للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي.