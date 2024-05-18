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دراسة: الرجال أكثر عرضة لمضاعفات أمراض السكري من النساء

ارتفاع معدل المرضى بالسكري حول العالم

18 مايو، 2024 1:20 ص
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أخبار ليبيا 24

كشفت دراسة أسترالية امتدت لفترة طويلة أن الرجال المصابين بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني أكثر عرضة للمعاناة من المضاعفات الصحية للسكري، مقارنة بالنساء.

وأوضح الباحثون في جامعة سيدني أن معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومضاعفات الساق والقدم والكلى، واعتلال الشبكية السكري، كانت أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء، بغضّ النظر عن مدة الإصابة بالمرض؛ وفق نتائج الدراسة التي نشرتها، مجلة (علم الأوبئة وصحة المجتمع).

ومن المعروف أن مرض السكري من أشهر الأمراض المزمنة التي ينتج عنها مضاعفات خطيرة، لاسيما إذا أهمل المريض في نظامه الصحي.

و أبرز هذه المضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل العين مثل إعتام العدسة واعتلال الشبكية السّكري، ومشاكل الساق والقدم مثل القرحة والتهاب العظام وبتر الأطراف، بالإضافة لمشاكل الكلى مثل الفشل الكلوي الحاد وغسيلها، وزرعها.

أجرى الباحثون دراستهم بفحص ومتابعة  267 ألفاً و357 شخصاً من الرجال والنساء فوق سن الـ45 عاماً لمدة 10 سنوات.

نتائج الدراسة

وخلصت النتائج إلى أن معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومضاعفات الساق والقدم والكلى، واعتلال الشبكية السكري الذي يهدد البصر، كلها أعلى لدى الرجال، بغضّ النظر عما إذا كانوا مصابين بالسكري لأكثر أو أقل من 10 سنوات.

وفصلت الدراسة نسب الأمراض وتفاوتها بين الرجال والنساء؛ إذ 44 في المائة من الرجال عانوا من مضاعفات قلبية، و57 في المائة من مشاكل في العين، و25 في المائة من مضاعفات في الساق والقدم، و25 في المائة من مضاعفات في الساق والقدم، و35 في المائة من مضاعفات الكلى، مقارنة بنسب أقل لدى النساء، حيث كانت النسب على التوالي 31 و61 و18 و25 في المائة.

وفي ختام الدراسة نوّه الباحثون إلى أن معدل انتشار مرض السكري على مستوى العالم متماثل بين الرجال والنساء، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 783 مليون حالة بحلول عام 2045.

 

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18 مايو، 2024 1:20 ص
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