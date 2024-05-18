حرب شوارع داخل برلمان تايوان.. والشعب ينتظر كلمة الرئيس الجديد

ابتكر البشر الديمقراطية في سبيل المضي نحو التحضر وتحقيق المساواة وعدم استخدام العنف، لكن يبدو أن برلمان تايوان ابتعد كثيرا بأدائه عن كل تعريفات الديمقراطية؛ بعدما اشتبك نوابه بالأيدي أمام الكاميرات، في مشهد أبعد ما يكون عن التحضر.

كان البرلمان مجتمعا، واحتدمت المناقشات بين النواب حول إصلاحات مقترحة للمجلس، مع انقسام كبير في الآراء واتهامات متبادلة، قادت لحالة فقدان أعصاب جماعي.

ومن الجدير بالذكر أن تايوان تنتظر خلال الساعات المقبلة، تنصيب رئيسها الجديد، المنتخب، لاي تشينغ تي.

خطاب الرئيس التايواني

وينتظر الشعب التايواني خطاب الرئيس الجديد، الذي قد يتطرق لما حدث في البرلمان، كمشهد ليس من المتوقع أن يكون أبطاله “مشروعون باسم الشعب”.

وكشفت مصادر تفاصيل ما حدث في جلسة يوم الجمعة الماضي بالبرلمان التايواني، واتضح أن الحكومة أرادت حرية أكبر في التصرف، بينما تمسك المعارضون بأن يفرضوا رقابة صارمة على أداء السلطة التنفيذية.

ورغم وجاهة مطالب المعارضة، غير أنها قد تكون تشددت أكثر من اللازم، إذ طالبت مثلا بأن يصنف أي مسئول يكذب، بأنه “مجرم”.. ومن الواضح أن هذا المقترح كان مستحيلا للبعض.

ويسيطر على برلمان تايوان حزب “الديمقراطي التقدمي”، والذي حاز أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الماضية، وأكد أن تصرفات المعارضة بعيدة عن اللياقة، ومحاولة لفرض أمر واقع دون تشاور أو تطبيق فعلي للديمقراطية، مشددا على حرصه على مناقشة كل شيء والاحتكام لآلية ديمقراطية للفصل بين الآراء المختلفة.