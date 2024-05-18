ترامب يريد التأكد.. هل الرئيس الأمريكي يتعاطى المخدرات؟

كعادته، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جدلًا كبيرًا، قبل مناظرته المنتظرة مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة، الرئيس الحالي، جو بايدن؛ إذ اشترط أن يخضع ساكن البيت الأبيض لاختبار المخدرات، لضمان أنه يصلح للمناظرة.

ووافق الرئيس الحالي بايدن، مرشح الحزب الجمهوري، مؤخرًا، على مناظرة، سلفه ومنافسه الحالي دونالد ترامب.

ورأى “ترامب” أن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه “بايدن”، يجعل خضوعه لفحص المواد المخدرة أمرا ضروريا، وتطاول عليه ورآه مثل طائرة من الورق، كإشارة إلى ما يظهر عليه من علامات كبر السن.

تجدر الإشارة إلى أن “ترامب” اعتاد على استخدام هذه الورقة في منافساته، إذ يشكك بشكل دائم في أهلية منافسه ويطالب بإخضاعه لفحص مخدرات.

كان منتشيا

وادّعى “ترامب” أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كان تحت تأثير المواد المخدرة خلال خطاب حالة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يريد مناظرة منضبطة لا يتكلم فيها خصمه بشكل غير متزن.

ومن المنتظر أن تعقد المناظرة في 27 يونيو المقبل، وستسلط وسائل الإعلام العالمية الضوء عليها، لما لها من تأثير في الرأي العام الأمريكي والعالمي؛ فيمكن أن تجعل الحزب الديمقراطي يكمل مسيرة سيطرته على البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، أو يعود “ترامب” بخططه وتصريحاته المثيرة للجدل، وآرائه السياسية الصدامية التي تضع العالم كله على صفيح ساخن.