برنيق تشتري 6 طائرات إيرباص

وقعتْ شركة برنيق للطيران اتفاقية مع شركة إيرباص الفرنسية العالمية، لشراء 6 طائرات إيرباص جديد.

شركة برنيق للطيران، اوضحتْ أن مراسم التوقيع جرت في مقر الشركة الفرنسية بمدينة تولوز الفرنسية، إذ نص عقد الشراء على لشراء ست طائرات جديدة من الطرازين A 320 New وA 321 New، بحسب برنيق.

وأكدتْ برنيق في منشورٍ لها عبر منصة فيسبوك، أنّ الاتفاقية ستتبعها عدة اتفاقيات أخرى بين الشركتين في عدة مجالات أهمها التدريب والصيانة والسلامة، وفقاً لشركة إيرباص.

وفي وقتٍ سابق… افتتحتْ صالة ركاب جديدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، (صالة برنيق) للركاب، إذ أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان -آنذاك- علي القطراني، أن حكومتهُ ستبذل كل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث ليكون من أكبر المطارات في شمال أفريقيا ووجهة لدول أوروبا وغيرها لتكون ليبيا محطة عبور بين القارتين الأوروبية والأفريقية، بحسب مال نشرته الحكومة الليبية آنذاك.

وفي سياقٍ ذي صلة… افتتحتْ شركة برنيق للطيران أولى رحلاتها إلى دبي عبر مطار آل مكتوم في يوليو من العام 2023، وذلك بعد توقف الرحلات بين البلدين لأكثر من عقد، وبرحلتين مجدولتين أسبوعيًا، وبيّنت شركة برنيق فيما بعد أنّها اعتمدت مطار دبي الدولي محطة رئيسية عوضًا عن مطار آل مكتوم ابتداء من الأول من أبريل 2024.