الهلال الأحمر الزاوية: توقف الاشتباكات في المدينة مخلفة قتيل و 11 جريحًا

أخبار ليبيا 24

أكد الهلال الأحمر فرغ الزاوية، توقف الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم في المدينة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات خلفت قتيلاً وأحد عشر جريحًا على الأقل.

وأوضحَ الهلال الأحمر فرع الزاوية أن عدد العائلات التي أجلتها فرق الانقاذ بلغت 20 عائلة، وذلك بعد فض النزاع بين المجموعات المسلحة.

وكان قد أكدَ الهلال الأحمر فرع الزاوية جاهزيته الكاملة لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات العالقة في المدينة، داعيًا أطراف النزاع على عقد هدنة لإخراج العالقين في الاشتباكات.

وقال الهلال الأحمر فرع الزاوية: ” تنتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة من قِبل أطراف النزاع حتى تتمكن من تقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة” مشدّدًا على أنَ ” فرق الطوارئ والمدنيين وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والطبية المساعدة والأماكن العامة ومنازل المواطنين ليست هدفًا” على حد تعبيره.

مجموعات مسلحة

واندلعتْ اشتباكات صباح اليوم السبت بين مجموعات مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية محمد بحرون (الفار) ومجموعة أخرى تابعة لنائب رئيس جهاز دعم الاستقرار حسن بوزريبة.

تعليق الدراسة

وفي الأثناء… تُعقد مباحثات طارئة في المدينة للتمكن من الوصول إلى العائلات في المناطق الواقعة ضمن الاشتباكات؛ وذلك لإخراج العائلات العالقة.