الهلال الأحمر الزاوية يبدي جاهزيته لنقل العائلات العالقة

أكدَ الهلال الأحمر فرع الزاوية جاهزيته الكاملة لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات العالقة في المدينة، داعيًا أطراف النزاع على عقد هدنة لإخراج العالقين في الاشتباكات.

وقال الهلال الأحمر فرع الزاوية: ” تنتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة من قِبل أطراف النزاع حتى تتمكن من تقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة” مشدّدًا على أنَ ” فرق الطوارئ والمدنيين وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والطبية المساعدة والأماكن العامة ومنازل المواطنين ليست هدفًا” على حد تعبيره.

مجموعات مسلحة

واندلعتْ اشتباكات صباح اليوم السبت بين مجموعات مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية محمد بحرون (الفار) ومجموعة أخرى تابعة لنائب رئيس جهاز دعم الاستقرار حسن بوزريبة.

تعليق الدراسة

وفي الأثناء… تُعقد مباحثات طارئة في المدينة للتمكن من الوصول إلى العائلات في المناطق الواقعة ضمن الاشتباكات؛ وذلك لإخراج العائلات العالقة.

وكان الهلال قد نقل أحد المصابين الذين تضرر جراء اشتباكات المدينة لتلقي العلاج، وبدوره… علقَ اتحاد طلبة جامعة الزاوية الدراسة اليوم بسبب التوترات التي تشهدها المدينة.

وفي وقتٍ سابق… أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها بشأن تصاعد حوادث وحالات القتل خارج نطاق القانون بمدينة الزاوية ومناطق الساحل الغربي التي تعاني من حالة انفلات أمني واسع النطاق، وعبّرت ، عن قلقها العميق إزاء التصاعد الخطير لمُؤشرات حالات ووقائع القتل العمد والتصفية الجسدية والشروع في عمليات القتل التي تستهدف المواطنين والمقيمين جراء الأعمال الإجرامية الآثمة، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة بمدينتي الزاوية وصرمان التي تعاني من حالة انفلات أمني كبير وتصاعد المؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة بها، بسحب بيان المؤسسة.