النائب العام يحبس 4 مسؤولين في مصرف الصحاري

أكدَ مكتب النائب العام، حبس 4 مسؤولين بمصرف الصحارى فرع عمر المختار بطرابلس؛ لاختلاسهم 2.3 مليون دينار من حسابات زبائن المصرف.

وبحسبِ بيان النائب العام؛ فإنه المتهمين اختلسوا عن طريق الاعتماد على عمليات مصرفية أخذت صورة السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، فضلاً عن إجرائهم تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة من طرف المصرف.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن محكمة استئناف طرابلس حسبت المتهمين الأربعة اثنان منهما 4 سنوات، واثنان 3 سنوات، بحسب بيان مكتب النائب العام.

عناصر مسلحة تقتحم مكتب النائب العام مصراتة

وفي سياقٍ منفصل… أقدمتْ عناصر تابعة للقوة المشتركة مصراتة على اقتحام مكتب النائب العام فرع مصراتة، في محاولةٍ لاختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية الذي تسلّم ملف التحقيقات في قضية فساد الجمارك وإحباط عملية تهريب أكثر من 26 طن من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي.

مصادر خاصة لوكالة «أخبار ليبيا 24» أكدت لوكالتنا أنّ العناصر المشتركة تمكنت من تهريب رئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف الموقوف في قضية تهريب الذهب عبر المطار.

وعلى خلفية الاقتحام.. أشارت مصادرنا إلى تجمّع عددٍ من أهالي مصراتة وأعضاء حراك مصراتة أمام مكتب النائب العام بالمدينة، منددين بحالة الفوضى واقتحام عناصر القوة المشتركة لمكتب النائب العام بمصراتة.