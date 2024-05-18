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المنظمات الإغاثية بغزة تواجه مخاطر متزايدة مع إغلاق معبر رفح

وضع إنساني خطير في غزة

18 مايو، 2024 12:07 ص
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أخبار ليبيا 24

تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية تحديات متزايدة لتقديم المساعدات في قطاع غزة، لاسيما مع تصاعد الحرب في رفح آخر مكان يلجأ له المدنيين.

وبعد سيطرة الإحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر منذ مطلع الشهر الجاري؛ توقف منذ ذلك الحين دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر من هذا الممر الحيوي الذي يدخل منه خصوصاً الوقود، العنصر الحيوي لسكان القطاع وللمستشفيات فيه.

صعوبة الحصول على إمدادات طبية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة أنها لم تتلقَّ أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ السادس من مايو عندما أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بمغادرة شرق رفح.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف “إن إغلاق هذا المعبر يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلاً عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية”.

في حين أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.

ومن ضمن المستشفيات البالغ عددها 36 مستشفى في غزة، لم يعد هناك سوى 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية،  ودخلت دبابات الجيش الإسرائيلي إلى رفح في السابع من مايو ولا تزال تحتل الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر الحيوي لدخول الوقود الضروري للعمليات الإنسانية في القطاع.

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18 مايو، 2024 12:07 ص
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