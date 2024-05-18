المنتخب الليبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة يستعد للتصفيات الأفريقية

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن متابعتها “باهتمام كبير آخر استعدادات وترتيبات اللجنة البارالمبية الليبية لاستضافة التصفيات الأفريقية لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى كأس العالم المقررة في طرابلس خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل”.

وأكد البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك ، أن “وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي شدد على ضرورة الاستعداد الأمثل وضمان كل عوامل النجاح لهذا الحدث الرياضي الذي سيقام بدعم ورعاية الوزارة.”

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي واتحاد شمال أفريقيا للعبة وافقا رسمياً على استضافة ليبيا لتصفيات الأفريقية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي ستحظى بمشاركة نخبة من أبطال مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تدريبية على هامش البطولة بإشراف الاتحاد الأفريقي للعبة.

العمل للتأهل على مستوى المنطقة الأولى

ويعمل على تدريب المنتخب الوطني المدربين الجزائريين أحمد جعجع وعبدالظهير عبدالقادر، وتأتي تدريبات المنتخب استعداداً لخوض التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها ليبيا خلال الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من شهر يونيو المقبل، إذ يطمح المنتخب الليبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى الظهور بمستوى مميز والظفر بورقة التأهل عن المنطقة الأولى.

وفي سياق آخر في عالم الرياضة المحلية، يؤدي المنتخب الليبي للرقبي، تدريبات مشتركة مع نظيره التونسي ونادي رقبي الجديدة على الملعب البلدي بالجديدة، في إطار المعسكر الخارجي الذي يخوضه المنتخب الليبي للرقبي في تونس.

ويهدف المعسكر المشترك إلى الرفع من خبرة وتطوير مهارات المنتخب الليبي، استعداداً للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية المقبلة في تونس.