المقريف يترأس مؤتمر الألكسو بجدة

أخبار ليبيا 24

ترأس موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية وفد الوزارة المشارك في أعمال الدورة العادية 121 للمجلس التنفيذي والدورة العادية 27 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والتي ترأس المقريف جلساتها المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المقريف في كلمة خلال الفعالية، التزام الحكومة بتطوير مجال التعليم في ليبيا والنهوض بالبنية التحتية الخاصة به مشيرًا إلى إنشاء عدد من المدارس النموذجية الحديثة وإعادة تأهيل مئات المدارس العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

ضم وفد الوزارة مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومستشار الوزير لِتقنية المعلومات، ومدير إدارة المعلومات والتوثيق، ورئيس شعبة (لألكسو) باللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم، ويشارك ممثلي 22 دولة عربية في أعمال المؤتمر.

ومن أبرز ما جاء في جلسات الدورة، موافقة الدول الأعضاء على استضافة ليبيا مجموعة من الأنشطة التعليمية خلال عامي 2025-2026 الهادفة لدعم خطط وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني.

وفي سياق آخر، احتفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشاعر الراحل الشيخ المجاهد سليمان الباروني، بعد اختياره شاعر الدورة العاشرة لليوم العربي للشعر 2024، أقيمت الاحتفالية بتونس، حضرها كل من المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر، وممثل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية خيري الكوني السويري، ومدير إدارة البرامج والأنشطة والملتقيات الثقافية، والمدير العام لدار الكتب الوطنية بتونس خالد كشير، وعدد من الشعراء والأدباء وممثّلي البعثات الدبلوماسية بتونس.