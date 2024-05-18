القضاء المصري يرفع اسم أبو تريكة من قوائم المتطرفين

قضت محكمة النقض في مصر، بقبول طعن لاعب منتخب مصر ولاعب الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة في قضية تورطه في علاقة بتنظيمات متطرفة، ما يترتب عليه رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

شمل قرار المحكمة “أبو تريكة” ونحو 1500 شخص آخرين، ومن المنتظر أن يعاد النظر في القضية من البداية.

وفي يناير 2017، قضت محكمة الجنايات المصرية بضم اسم اللاعب محمد أبو تريكة لقوائم الإرهاب، بعد ظهور علاقات بينه وبين كيانات متطرفة، تشير إلى تورطه في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وبعد مرور 4 أعوام، أيّدت قضت محكمة النقض المصرية الحكم الأول، ورأت استمرار القائمة لمدة 5 سنوات. وشملت القائمة نحو 1529 شخصا، على رأسهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان المتطرفة.

علاقات بالمتطرفين

وفي عام 2015، أقر المصريون قانونا يعاقب الضالعين في جرائم إرهابية بالإدراج على قائمة ترقب الوصول، كإرهابيين محتملين.

ويشمل القانون تجميد الأصول المالية التابعة لأي شخص مدرج على قوائم الإرهاب، مع سحب جوازات السفر.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول العالم صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، بعد ثبوت تورطها في أعمال إرهابية كثيرة، أضرت بالسلم في المنطقة والعالم كله.

وفي ديسمبر 2013، اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة ارهابية، بعد واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتصنفها جماعة إرهابية دول أخرى مثل روسيا وكازاخستان والمملكة العربية السعودية، في بدايات عام 2014 تحديدا.