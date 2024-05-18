الشركة العامة للكهرباء تؤكد تضرر محطات الكهرباء في الزاوية

أخبار ليبيا 24

تضررت محطة الـ30 البرناوي جنوب مدينة الزاوية، ومحطة جهد 11 ك.ف التابعة للإدارة الغربية جنوب المدينة؛ نتيجة الاشتباكات التي دار رحاها صباح اليوم السبت.

الشركة العامة للكهرباء، أكدت حدوث انقطاع في بعض محطات مدينة الزاوية، وقطعٍ للأسلاك وانكسارٍ للأعمدة الخشبية التي تصل الكهرباء للمناطق السكنية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنّ فرق الصيانة التابعة لها تعمل على إصلاح الخطوط التي يمكنها الوصول إليها، باستثناء تلك المناطق الواقعة قرب مناطق الاشتباكات، وستعمل على إصلاح باقي المحطات والأسلاك فور انتهاء الاشتباكات وفتح ممرات آمنة، بحسب منشور شركة الكهرباء عبر منصة فيسبوك.

بدوره أكد الهلال الأحمر فرغ الزاوية، توقف الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم في المدينة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات خلفت قتيلاً وأحد عشر جريحًا على الأقل.

وأوضحَ الهلال الأحمر فرع الزاوية أن عدد العائلات التي أجلتها فرق الانقاذ بلغت 20 عائلة، وذلك بعد فض النزاع بين المجموعات المسلحة.

وكان قد أكدَ الهلال الأحمر فرع الزاوية جاهزيته الكاملة لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات العالقة في المدينة، داعيًا أطراف النزاع على عقد هدنة لإخراج العالقين في الاشتباكات.

وقال الهلال الأحمر فرع الزاوية: ” تنتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة من قِبل أطراف النزاع حتى تتمكن من تقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة” مشدّدًا على أنَ ” فرق الطوارئ والمدنيين وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والطبية المساعدة والأماكن العامة ومنازل المواطنين ليست هدفًا” على حد تعبيره.