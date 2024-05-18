السعودية تضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود بأسبوع

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد، كما رحلت الجهات الأمنية 15.5 ألف مخالف.

وفي بيان صادر اليوم السبت طالعته “أخبار ليبيا 24”، أوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن “إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية بلغ 16 ألف مخالف، منهم نحو 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.9 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.1 ألف مخالف لنظام العمل”.

وأضافت الوزارة أن “إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1047 شخصًا، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و17 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم”.

كما ذكرت الوزارة أن “عدد من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 44 ألف مخالف، منهم 42.2 ألف رجل، و1.8 ألف امرأة، وتمت إحالة 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.6 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الشهر الماضي عن ضبط 19050 مخالفًا، منهم 11987 مخالفًا لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفًا لنظام العمل، خلال أسبوع واحد.

وأوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل السعودية، تمكنت من ضبط 1011 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى. وأضاف البيان أنه تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم القبض على 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.