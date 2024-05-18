الدبيبة يخصص 90 مليون دينار لتعويض أهالي زليتن

خصص عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منهية الولاية، مبلغًا قدره 90 مليون دينار لتعويض المتضررين في مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه.

وقرر الدبيبة أن تُخصص القيمة لصالح وزارة الإسكان والتعمير لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوية بالبلدية، على أن توزع القيمة وفقًا للكشوفات الموثقة بالوزارة ويتم خضمها من باب المتفرقات.

بدوره عبّر مصطفى البحباح عضو المجلس البلدي لبلدية زليتن عن مدى استياء أهالي المدينة من تخاذل الحكومة في إيجاد حلول لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تعاني منها زليتن منذ بداية العام الحالي.

موقف الحكومة الليبية

من جهتهِ أكد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية خلال زيارة وفد من حكماء وأعيان المجلس البلدي زليتن على أهمية مدينة زليتن باعتبارها إحدى المدن الرئيسية في مدن غرب البلاد، ومتابعته عن كثب أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، وتسخير الحكومة لكافة إمكاناتها؛ من أجل حلها عبر تكليف إحدى الشركات المتخصصة، التي وصلت للمدينة مطلع شهر فبراير الماضي.

بدوره قدم الوفد مقترحاً لاعتماد مخطط حضري جديد بالمدينة، يستعرض أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة.

وأوضحت الحكومة الليبية أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المدينة واحتياجاتها من الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وصيانة المدارس والمقار الحكومية، إذ قدم الوفد لرئيس الوزراء مقترحا لاعتماد مخطط حضري جديد بالمدينة