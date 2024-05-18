الأخبارليبيا

البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية

البيوضي ينتقد تجاهل الدبيبة وحكومته للأزمة الأمنية في الزاوية

18 مايو، 2024 11:58 م
0 1
سليمان البيوضي
سليمان البيوضي

أخبار ليبيا 24

في تصريح ناري، انتقد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، ووزاتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أنهم يتجاهلون الحرب الدائرة في مدينة الزاوية.

وأوضح البيوضي في عدة منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24”، أنه على الرغم من وقوع الاشتباكات على بعد كيلومترات قليلة من محل إقامتهم، لم يكلف الدبيبة وأجهزته الأمنية والعسكرية أنفسهم بإبلاغ الرأي العام عن حقيقة الأوضاع، تاركين المواطنين المحاصرين دون أي دعم أو اهتمام.

البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية
البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية

البيوضي: الحكومة تتحدث عن السلام بينما تتجاهل معاناة الشعب

وأضاف البيوضي أنه بينما تواصل الحكومة التحدث عن مواضيع بعيدة عن الواقع ومعاناة المواطنين، يتساءل البعض عن كيفية تحدث الدبيبة عن دوره في إحلال السلام وإنهاء الحروب في عهده، بينما تعجز حكومته عن التعامل مع الكوارث الأمنية القريبة من العاصمة.

البيوضي: الوضع الأمني كارثي والحكومة تصمت والجريمة تستمر

وأشار البيوضي إلى أن حكومة الدبيبة تعجز عن تقديم أي توضيح حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الوضع الأمني المنفلت والكارثي، حيث تتزايد جرائم القتل والاختطاف دون أي سند قانوني، لافتا إلى أن الدبيبة تجاهل التعليق على تساؤلات الشعب حول علاقته باختطاف وكيل النائب العام، في حين يركز وزير داخليته على تأمين مباريات كرة القدم بدلاً من حماية المواطنين.

البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية
البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية

البيوضي: تحركات لتوحيد السلطة التنفيذية وتجاهل الأزمة الأمنية

وأكد البيوضي أن كل الأطراف السياسية والأمنية تتحرك حالياً باتجاه توحيد السلطة التنفيذية، سواء بالقبول أو الرفض. ومع اقتراب التغيير وإنتاج حكومة جديدة، بات من الضروري نشر وتقديم المعلومات للرأي العام المحلي، مؤكدا أن البعثة الأممية نفت نيتها إطلاق حوار جديد في اتصال شخصي، لكن التحركات على الأرض تشير إلى عكس ذلك، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.

الوسوم
18 مايو، 2024 11:58 م
0 1

المزيد من الأخبار

غزة المدمرة

الأونروا: 800 ألف نازح أجبروا على الفرار من رفح

18 مايو، 2024 11:57 م
علي التكبالي، عضو مجلس النواب

التكبالي: قادة المليشيات أمام خيارين.. تصفية الخلافات أو مغادرة الساحة

18 مايو، 2024 11:38 م
image 6483441 2024 05 18T225311.787

المقريف يترأس مؤتمر الألكسو بجدة

18 مايو، 2024 9:49 م
السعودية: ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

السعودية تضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود بأسبوع

18 مايو، 2024 11:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى