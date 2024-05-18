البيوضي: الدبيبة وحكومته يتجاهلون الحرب في الزاوية

في تصريح ناري، انتقد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، ووزاتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أنهم يتجاهلون الحرب الدائرة في مدينة الزاوية.

وأوضح البيوضي في عدة منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24”، أنه على الرغم من وقوع الاشتباكات على بعد كيلومترات قليلة من محل إقامتهم، لم يكلف الدبيبة وأجهزته الأمنية والعسكرية أنفسهم بإبلاغ الرأي العام عن حقيقة الأوضاع، تاركين المواطنين المحاصرين دون أي دعم أو اهتمام.

وأضاف البيوضي أنه بينما تواصل الحكومة التحدث عن مواضيع بعيدة عن الواقع ومعاناة المواطنين، يتساءل البعض عن كيفية تحدث الدبيبة عن دوره في إحلال السلام وإنهاء الحروب في عهده، بينما تعجز حكومته عن التعامل مع الكوارث الأمنية القريبة من العاصمة.

وأشار البيوضي إلى أن حكومة الدبيبة تعجز عن تقديم أي توضيح حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الوضع الأمني المنفلت والكارثي، حيث تتزايد جرائم القتل والاختطاف دون أي سند قانوني، لافتا إلى أن الدبيبة تجاهل التعليق على تساؤلات الشعب حول علاقته باختطاف وكيل النائب العام، في حين يركز وزير داخليته على تأمين مباريات كرة القدم بدلاً من حماية المواطنين.

وأكد البيوضي أن كل الأطراف السياسية والأمنية تتحرك حالياً باتجاه توحيد السلطة التنفيذية، سواء بالقبول أو الرفض. ومع اقتراب التغيير وإنتاج حكومة جديدة، بات من الضروري نشر وتقديم المعلومات للرأي العام المحلي، مؤكدا أن البعثة الأممية نفت نيتها إطلاق حوار جديد في اتصال شخصي، لكن التحركات على الأرض تشير إلى عكس ذلك، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.