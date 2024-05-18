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البرلمان يطالب النائب العام بفتح تحقيق في حادثة اختطاف الدرسي

البرلمان: نطالب بضمان عودة الدرسي سالمًا

18 مايو، 2024 8:23 م
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طالبَ مجلس النواب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير النائب بالبربمان ابراهيم الدرسي، داعيًا مكتب النائب العام إلى ضرورة تحقيق في الحادثة وتقديم المدانين إلى العدالة.

كما طالب البرلمان في بيانٍ بخصوص حادثة اختطاف الدرسي، الأجهزة الأمنية بضمان عودة الدرسي سالمًا، بحسب نص البيان.

كما دان البرلمان في ذات البيان حالات الاختطاف والتغييّب والاعتداء كافة، مهما اختلفت مصادرها وضحيتها، وفقَ البيان.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، قد أعلنت اختفاء النائب إبراهيم الدرسي بمجلس النواب مؤكدةً فتحها تحقيقًا شاملاً في الحادثة، موضحةً أن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا بشأن اختفاء الدرسي «إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل» بحسب بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي، نافيةً الأخبار المتداولة حول مقتله، بحسب بيان وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

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18 مايو، 2024 8:23 م
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