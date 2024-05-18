الأونروا: 800 ألف نازح أجبروا على الفرار من رفح

أخبار ليبيا 24

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن 800 ألف شخص “أجبروا على الفرار” من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء العمليات الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني عبر منصة إكس إن: “ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على رفح في 6 مايو آخر مكان يلجأ له النازحين من قطاع غزة.

وحذّرت الأمم المتحدة في تقاريرها من وقوع كارثة “كبيرة” في حال بدأت إسرائيل باجتياح المدينة التي يتكدّس فيها حوالى 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين.

قصف مستمر على رفح

في حين طلبت إسرائيل من سكان مناطق عدّة في رفح إخلائها والتوجّه إلى (المنطقة الإنسانية) التي قالت “إنها أقامتها في المواصي إلى الشمال الغربي من رفح” رغم تحذيرات منظمات إنسانية من أنّها غير قادرة على استقبال أعداد إضافية من النازحين.

وبحسب تقارير صحفية فإن الإحتلال الإسرائيلي، دمر حوالي 1400 مبنى ومنشأة في رفح جنوبي قطاع غزة، منذ 4 مايو الجاري، إذ استند الرقم إلى تحليل البيانات بواسطة القمر الاصطناعي “كوبرنيكوس سينتينل 1″، الذي يعمل بالرادار وتديره وكالة الفضاء الأوروبية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من أكتوبر.