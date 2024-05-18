استمرار موجة الحر في ليبيا ولا مؤشر لانحسارها قريبا

أخبار ليبيا 24

لازالت موجة الحر مستمرة في ليبيا دون أي مؤشرات لانحسارها خلال اليومين المقبلين، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، اليوم الاثنين، إن تأثير الكتلة الهوائية الساخنة لازال مستمرا على مناطق البلاد، إذ يعمل على ارتفاع درجات الحرارة في أثناء النهار وتشهد تراجعا في المساء على المناطق الساحلية بفعل نسيم البحر.

وأضاف المركز، في نشرته، أن درجات الحرارة تسجل هذا اليوم على مناطق الشمال ما بين (30-37) مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (36-42) مئوية.

وقال إن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد ويوم الاثنين على كامل البلاد. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للاعتدال بدايةً من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، مشيرا إلى أن الاعتدال يشمل يوم الأربعاء أغلب مناطق الشمال.

الطقس في غرب ليبيا

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا قليلة السحب، وقد تصحبها أحيانا خلايا رعدية صباح هذا اليوم من زوارة إلى طرابلس، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (36–41) مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد.

وفي الجنوب الغربي السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–42) مئوية.

الطقس في شرق ليبيا

أما في شمال شرق ليبيا تبقى السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-38) مئوية ولا تتجاوز على الخليج (42) مئوية.

وفي جنوب شرق ليبيا السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–42) مئوية.