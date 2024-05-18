اختفاء النائب إبراهيم الدرسي والحكومة تعلن فتح تحقيق شامل

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي بمجلس النواب قائلة إنها فتحت تحقيقا شاملا حول الواقعة.

وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة فجر اليوم السبت، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغا بشأن اختفاء النائب “إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل”.

وأضافت، أنه جرى “تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي”.

بيان مكتب الإعلام الأمني نفى بشكل قاطع “الأخبار المتداولة حول مقتله”، مؤكًدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما”.

ودعا البيان وسائل الإعلام والمواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة”.

وجاء في نص البيان: “إنه بتاريخ اليوم الجمعة تلقت مديرية أمن بنغازي، بلاغا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل، عليه.. اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي. كما تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماماً، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة”.

وفي وقت لاحق قال أسامة حمّاد رئيس الحكومة على منصة X، إنّه يتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة مستجدات حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي.

https://x.com/DrOsamaSHamad/status/1791611516963242032

حمّاد قال: “أصدرنا تعليماتنا الفورية لجميع الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه.. ونؤكد بأن جميع المجهودات تبذل الآن من رجال الأمن والقوات المسلحة من أجل الوصول إليه ومعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف وراءها”.