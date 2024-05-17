ليبيا الثانية أفريقيًا من حيث معدلات إنتاج النفط

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حلّتْ ليبيا في المرتبة الثانية من حيث معدلات إنتاج النفط في أفريقيا، إذ حققت معدلات الإنتاج خلال أبريل الماضي زيادةً ملحوظة، وفقَ ما أكده موقع بيزنس إنسايدر أفريقيا.

وبحسب التقرير الذي استند على معلوماتٍ من منظمة أوبك، فإن معظم الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة أوبك، شهدت انخفاضًا في كمية النفط المنتجة باستثناء ليبيا والجزائر والكونغو، لتأتي ليبيا ثانيةً بعد نيجيريا التي سجلت أعلى إنتاج للنفط في أفريقيا.

وفي مارس الماضي… سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاجها للنفط على المستوى الشهري في قارة أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج للخام في القارة السمراء.

وزاد إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

بينما بلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية 47 ألف برميل فقط.

أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.