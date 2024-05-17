ليبيا: طقس حار على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

تواصل الكتلة الهوائية الساخنة تأثيرها على أغلب مناطق ليبيا، مع تراجع في حدة موجة الحر على مناطق الشمال الغربي، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي ما بين (33-38) مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الأحد.

وتتكاثر السحب ذات الارتفاع المتوسط من مساء هذا اليوم على المناطق الغربية، وقد يصحبها أحيانا هطول زخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الشمال الغربي، مع احتمال تكوّن خلايا من السحب الرعدية يوم الغد خاصةً على المناطق الجبلية.

اعتدال الحرارة

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للاعتدال بدايةً من، يوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الغربي. ويشمل الاعتدال من يوم الأربعاء أغلب مناطق الشمال.

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي جنوب غرب ليبيا السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–42) مئوية.

الطقس في شرق ليبيا

وفي الشمال الشرقي السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد. والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (36-42) مئوية.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36–42) مئوية.