في مواجهة العقوبات الغربية.. بوتين يعتزم الدفع بالتجارة المتنامية مع الصين

أخبار ليبيا 24

بعد التعهد ببدء “حقبة جديدة” من الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، من المقرر أن يسلط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق الصين.

وأنهى بوتين زيارته للصين التي استغرقت يومين في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ، التي تربطها علاقات تجارية وثقافية طويلة الأمد مع روسيا، حيث قام بجولة في معرض روسي صيني ومنتدى حول التعاون الإقليمي.

وفي مواجهة العزلة السياسية والعقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دام عامين، يلجأ بوتين على نحو متزايد إلى الصين لدعم اقتصادها الحربي.

ووسط أبهة زيارة الدولة الكاملة، وقع بوتين وشي بيانا مشتركا، يوم الخميس، أشاد بـ “العصر الجديد”، في مواجهة الولايات المتحدة عبر مجموعة واسعة من القضايا الأمنية والاقتصادية ووجهة نظر عالمية مشتركة.

وقال شي لبوتين: إن “العلاقات بين الصين وروسيا اليوم تم تحقيقها بشق الأنفس، ويحتاج الجانبان إلى الاعتزاز بها ورعايتها”.

وأضاف: “أن الصين مستعدة… لتحقيق التنمية وتجديد شباب بلداننا بشكل مشترك، والعمل معًا لدعم الإنصاف والعدالة في العالم”.

ويجسد البيان المشترك الشراكة “بلا حدود” التي أعلنها الجانبان في فبراير 2022، قبل أيام من إرسال بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا المجاورة، وشن أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي إن بكين تساعد موسكو في جهودها الحربية من خلال توفير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ وصور الأقمار الصناعية والأدوات الآلية، على الرغم من أن الصين تقول إنها لم تقدم أسلحة لأي طرف.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن عزلة روسيا عن القوى الأخرى غذت تجارتها مع الصين، والتي ارتفعت بنسبة 26.3% العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 240.1 دولار.

تفوقت روسيا على المملكة العربية السعودية باعتبارها المصدر الرئيسي للنفط الخام للصين، حيث قفزت الشحنات بأكثر من 24٪ على الرغم من العقوبات الغربية.