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عودة رحلات الخطوط الأفريقية من سبها إلى القاهرة والإسكندرية بعد توقف لسنوات

رفع معاناة المواطنين في سبها

17 مايو، 2024 9:53 م
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الخطوط الجوية الأفريقية
الخطوط الجوية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن عودة تسيير رحلاتها من مطار سبها إلى مطاري القاهرة والإسكندرية بعد توقف دام لسنوات عديدة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل منذ مذة ضمن مساعيها الحثيثة لعودة رحلاتها الدولية من مطار سبها لرفع المشقة  عن المواطنين بالجنوب الليبي، وتسهيل الرحلات الجوية، إذ أبرمت الشركة اتفاقية مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني الليبي، لضمان جدولة الرحلات بشكل منتظم ومستمر، دون عوائق.

وأشارت إلى أنها  إنها حصلت على التصاريح اللازمة للتشغيل من مطار سبها إلى مطاري القاهرة والإسكندرية خلال زيارة الإدارة التجارية بالشركة إلى مصر.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تأتي تسهيلاً لأهل الجنوب الذين يتكبدون مشاق التنقل إلى مدن أخرى للسفر إلى مصر، مشيرة إلى أن الإدارة التجارية تسعى من خلال الخطط التشغيلية التي تقوم بها لتوسيع شبكة تشغيلها إلى محطات ومدن أخرى في القريب العاجل.

اختلاس المدير السابق للشركة للمال العام

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت النيابة العامة عن حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة الخطوط الجوية الأفريقية بتهمة صرف مبالغ مالية تقدر بنحو مليون دولار دون مستندات وفواتير، وكشفت تحقيقات النيابة بعد الفحص الإداري والمالي للشركة تعمد المسؤول صرف 950 ألف دولار دون مستندات وفواتير تثبت أوجه صرف المبلغ، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطلع الشهر الجاري.

ووجهت النيابة تهمة أخرى له، باعتباره أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره بتمكينه مبلغ 30 ألف دولار لأحد وكلاء الشركة دون تقيد بضوابط تكفل صيانة هذا المال ومنع الاستيلاء عليه أو صرفه في غير الوجه المخصص له، ما تسبب في ضرر جسيم بالمال العام.

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17 مايو، 2024 9:53 م
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