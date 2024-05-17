صراع الذهب.. تفشي الفساد في طرابلس وسط تهريب مقيت

سيطر خبر تهريب كميات ضخمة من الذهب على المشهد الليبي، مثيراً موجة من الغضب والاهتمام الشعبي بعدما أصدر النائب العام قراراً بحبس عدد من المسؤولين في مصلحة الجمارك والمطارات، وآخرين مقربين من حكومة الدبيبة منتهية الولاية في طرابلس.

في ديسمبر الماضي، هزت أنباء تهريب 26 طناً من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي إلى تركيا أركان البلاد، حيث كانت العملية مدبرة بمشاركة مسؤولين في المطار وتحت حماية القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي تسيطر على أغلب المطارات في ليبيا.

وكأنما سكب الزيت على النار، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي بالمطار، الذي كشف العملية، مما أسفر عن طرد قوات الأمن الداخلي وتعطيل الحركة الجوية ليوم كامل.

خرج مدير جمارك مصراتة، العميد عثمان حسين بن زاهية، نافياً بشدة هذه الاتهامات، مؤكداً أن تصدير الذهب يتم بشكل قانوني بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة ومدير عام مصلحة الجمارك. ولكن هذا النفي لم يصمد طويلاً، حيث ظهرت تسجيلات صوتية تفضح تواطؤ رئيس جمرك المطار، العميد فتحي مخلوف، وقائد قوة العمليات المشتركة، أبو القاسم الصمدي، في تهريب الذهب، مما دفع النائب العام لفتح تحقيق شامل في القضية.

صمتت حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمسؤولون المعنيون بعد انتشار هذه التسجيلات، فيما استمر مكتب النائب العام في متابعة القضية بعزم لا يلين.

وفي خضم هذا الفوضى، أوضح نوري الشهاوي، نقيب الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق الليبية تعاني من غياب الضوابط والهشاشة الأمنية، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير تتم عبر مختبر الذهب التابع للنقابة.

أما منظمة “ذا سنتري” الأمريكية، فقد أكدت في تحقيق استقصائي أن ليبيا لم تكن منتجاً للذهب تاريخياً، بل تُستخدم كنقطة عبور للذهب غير المشروع إلى دول مثل تركيا منذ عام 2014، محددة ميناء ومطار مصراتة كنقاط عبور رئيسية.

وعلى إثر ذلك، قرر النائب العام حبس كبار المسؤولين في مصلحة الجمارك ورؤساء مركز جمرك مطار مصراتة ولجنة التصدير المؤقت للذهب، بتهمة تهريب 26 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب بشكل مخالف للقوانين.

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب به البعض باعتباره خطوة جريئة، بينما اعتبره آخرون دليلاً على تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وصمت الحكومة المريب، مما يثير الشكوك حول تورط بعض مسؤوليها أو حتى رئيسها في القضية.

ورغم هذا الجدل، لم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة. ووفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر أفريكا”، تمتلك ليبيا ثالث أكبر احتياطي من الذهب في إفريقيا، بواقع 117 طناً، بينما تقدر قيمة الذهب المضبوط بحوالي 1.8 مليار دولار.

من جانبه، أكد زايد هدية، رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، أن النائب العام يعمل بجد ومهنية في ظل الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن تهريب الذهب يمثل استنزافاً للاقتصاد الليبي، وأن حكومة الدبيبة مسؤولة عن الموانئ التي شهدت هذه الحوادث.

فيما أشار علي الصلح، مستشار مصلحة الجمارك والخبير الاقتصادي، إلى أن تهريب الذهب يشكل خسارة هائلة للثروة الوطنية ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة لصناعة وتجارة الذهب في ليبيا.