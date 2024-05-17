شراكة تجمع السفارة الأمريكية والمصرف الإسلامي لتمويل المشاريع في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا توقيع الوكالة الأميركية للتنمية مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية ومصرف ليبيا المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في جنوب ليبيا.

وبحسب بيان السفارة المقتضب، على حسابها بمنصة (إكس) اليوم الجمعة، “إن المذكرة هدفها تسهيل الوصول إلى فرص التمويل من خلال صندوق تمكين للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجنوب، مشيرة إلى أنه “بفضل هذه الشراكة، ستساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال وفرص التوظيف بالمنطقة الجنوبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار.”

مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية

وفي أبريل الماضي، ناقش ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس في اجتماع مع ممثلي وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، رفقة ممثلين عن المجالس المحلية في سبها ومرزق، لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المدينة ومناقشة أهم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجههم.

وحول الاجتماع المنعقد آنذاك صرحت السفارة الأمريكية قائلة: “نقدر كثيرًا شراكتنا القيمة مع هؤلاء الشركاء المهمين في مبادرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمشاريع المدنية الريادية (LEAP) والتي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال الصغيرة الناشئة وتلبية احتياجات المجتمع في جنوب ليبيا”.

وفي أبريل الماضي بحث الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع الوكالة الأميركية للتنمية، برامج الدعم الفني التي تقدمها الوكالة للمصرف في عدة مجالات، ومنها توحيد المصرف، وناقش اللقاء أيضا التحديات أمام المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية وتطورات الوضع الاقتصادي الليبي.