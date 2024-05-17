رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا.. وميسي ثالثا

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تصدر كريستيانو رونالدو قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الغولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى “ليف غولف” المدعومة من السعودية.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وقالت فوربس إن إجمالي دخل اللاعب البالغ من العمر 39 عاما كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للاعب كرة قدم.

أرباح رونالدو

وبلغت أرباحه على أرض الملعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات الرعاية حيث تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على “إنستغرام” البالغ عددهم 629 مليونا.

وانضم رام، الفائز بالبطولات الكبرى مرتين، إلى “ليف غولف” في ديسمبر في خطوة بأموال كبيرة أحدثت صدمة في هذه الرياضة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس عالميا حاليا سيحصل على 300 مليون دولار على الأقل.

وبصرف النظر عن هذا الضمان، حصل رام على 218 مليون دولار وينضم إلى رونالدو باعتبارهما الرياضيين الوحيدين الذين حصلوا على أكثر من 200 مليون دولار.

المركز الثالث في القائمة هو ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، والذي قام بانتقال مربح إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، ما ساعد الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على كسب 135 مليون دولار.

حصل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على 65 مليون دولار من الأرباح على أرض الملعب ولكن حصل على 70 مليون دولار منها بفضل الصفقات مع الرعاة الرئيسيين مثل “أبل” و”أديداس”.