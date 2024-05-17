روسيا والصين تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا وليبيا في بيان تاريخي

أكدت روسيا والصين دعمهما القوي لسيادة كل من سوريا وليبيا، ومساهمتهما في دفع عمليات التسوية السياسية قدماً.

وفي البيان المشترك الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ حول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، تم التأكيد على دعم البلدين لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من سوريا وليبيا.

كما شدد البيان، الذي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين، على التزام البلدين بدعم عمليات التسوية السياسية التي يقودها وينفذها مواطنو ليبيا وسوريا بأنفسهم.

وبدأ الرئيس بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيساً. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبكين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية.

تعتبر العلاقات بين روسيا والصين من أكثر العلاقات الثنائية تعقيدًا واستراتيجية في العالم. بدأت هذه العلاقة تأخذ شكلها الحالي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تحولت روسيا إلى البحث عن حلفاء جدد في آسيا لتعزيز مكانتها الدولية. في الوقت نفسه، كانت الصين تسعى إلى بناء تحالفات جديدة لتعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين بشكل رسمي في عام 1949، عندما اعترفت موسكو بجمهورية الصين الشعبية. على مر السنين، شهدت العلاقة بين البلدين مراحل من التوتر والتقارب، ولكنها دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، ازدادت الروابط بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع والتكنولوجيا.

تحاول روسيا والصين تنسيق مواقفهما على الساحة الدولية لمواجهة النفوذ الأمريكي والغربي. ففي مجلس الأمن الدولي، غالبًا ما تتبنى الدولتان مواقف متشابهة فيما يخص القضايا العالمية الكبرى، مثل النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، وتستورد منها النفط والغاز والمواد الخام، بينما تستثمر روسيا في البنية التحتية والمشاريع الكبرى في الصين.

في السنوات الأخيرة، تعززت العلاقات بفضل الزيارات المتبادلة بين القيادات العليا في البلدين. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري. يأتي ذلك في ظل تزايد التوترات بين البلدين والغرب، ما يدفعهما للبحث عن شركاء استراتيجيين يعززون من مواقفهما الدولية.