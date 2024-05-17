خطاب الغرياني.. سياسة مغلفة بالدين لشيطنة المعارضين

قال المحلل والباحث السياسي أبو عرقوب إن المفتي المعزول الصادق الغرياني قد انحرف منذ زمن عن دوره الديني، ليصبح لاعباً سياسياً بامتياز. وأوضح أبو عرقوب أن الغرياني يلفّ خطابه السياسي بغلاف ديني، مستخدماً ذلك في شيطنة كل من يخالفه.

ورأى أبو عرقوب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن أفضل وسيلة لطرد القوات الأجنبية من ليبيا هي تسريع الوصول إلى تسوية سياسية تضمن توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتقديم ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. هذا السبيل سيؤدي إلى حكومة منتخبة تستند إلى شرعية قوية، قادرة على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويواصل الغرياني دعواته المستمرة لإشعال فتيل الحرب في ليبيا؛ فقد سبق أن دعا المليشيات المسلحة إلى منع الانتخابات بالقوة. كما شنّ هجوماً تحريضياً على المسؤولين في المنطقة الشرقية، داعياً لمنعهم من دخول الانتخابات.

الصادق الغرياني، المفتي السابق للديار الليبية، عُزل من منصبه في التاسع من نوفمبر 2014 بقرار من مجلس النواب، بسبب فتاويه التي كانت سبباً في إشعال الفتن بين الليبيين لسنوات. إلا أنه لا يزال يسيطر على دار الإفتاء بفضل دعم المليشيات الإسلامية الراديكالية التي توفر له الحماية والقوة مقابل الشرعية الدينية التي يمنحها لهم.

ويُعرف الغرياني في ليبيا بلقب “مفتي الخراب” و”مفتي الإرهاب” بسبب دعمه للجماعات الإرهابية، التي أفتى لها بجواز قتل أفراد الجيش الليبي. ويعتبر الغرياني عرّاب تنظيم الإخوان في ليبيا ومرجعيته الأبرز.

أصبحت مواقف الغرياني، التي طالما أشعلت الحرب بنيران فتاواه المتطرفة، بوصلة تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث يُعد المحرك الأساسي للجناح العسكري للجماعة المتمثل في المليشيات الراديكالية المنتشرة في غرب البلاد.

منذ عام 2012، يلعب الغرياني دور “الذراع الدينية” للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتماشى مع مصالحها وأهدافها، مما أدى إلى ارتكاب جرائم عنف عديدة استناداً إلى فتاويه. وهكذا أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.