جنوب أفريقيا لـ “المحكمة الدولية”: يجب إيقاف إسرائيل في غزة

أخبار ليبيا 24

حثت جنوب أفريقيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة على إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، قائلة إن الهجمات على مدينة غزة بجنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب سفير كيب تاون لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، يوم الخميس، من القضاة أن يأمروا إسرائيل “بسحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله”.

وتعد جلسات الاستماع التي تستمر يومين في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، جزءًا من قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل، التي نددت بادعاءات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، أمام المحكمة اليوم الجمعة.

جنوب أفريقيا: يجب حماية رفح

وطلبت كيب تاون الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح، حيث يقيم أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة.

وقال الفريق القانوني في جنوب أفريقيا للمحكمة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية المدنية وتجويع السكان.

وقال تيمبيكا نجكوكايتوبي أحد أعضاء الفريق القانوني: “منذ البداية كانت نية إسرائيل دائما تدمير حياة الفلسطينيين ومحوهم من على وجه الأرض.. رفح هي الموقف الأخير”.

وقالت عادلة هاشم، وهي محامية أخرى: “يجب إيقاف إسرائيل.. جنوب أفريقيا أمامكم مرة أخرى اليوم لتطلب من المحكمة بكل احترام استخدام سلطاتها، ولتأمر بعلاج من شأنه أن يوقف إسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الادعاءات مشوهة أخلاقيا وواقعيا”، وإن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي.

وأضافت أن “إرهابيي حماس يستخدمون جنوب أفريقيا في محاولتهم استغلال محكمة العدل الدولية”.