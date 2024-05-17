تصاعد التوترات الدبلوماسية.. روسيا تفتح باب التصعيد مع الولايات المتحدة

بناءً على التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يظهر أن هناك احتمالات لتقليص مستوى العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وأشار ريابكوف إلى أن هذه الخطوة قد تأتي في إطار رد فعل على سيناريوهات معينة، دون تحديد تلك السيناريوهات بدقة. ورغم ذلك، فإنه أكد على عدم اتخاذ روسيا أي إجراءات استباقية فيما يتعلق بعلاقتها مع الولايات المتحدة أو دول “الناتو” الأخرى.

تصريحات ريابكوف تأتي في سياق توتر متزايد بين روسيا والغرب، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا والتوترات المستمرة في المنطقة. وعلى الرغم من أن ريابكوف لم يحدد بوضوح الأسباب التي قد تؤدي إلى تخفيض مستوى العلاقات، فإنه أكد على أن أي قرار في هذا الصدد سيتخذ على مستوى القيادة السياسية.

من جهة أخرى، نفى ريابكوف بشكل قاطع أي نية لروسيا في شن هجمات على دول حلف “الناتو”، معتبراً الأحاديث حول ذلك في الغرب بأنها “سخيفة تماماً”. وهذا يأتي في إطار استمرار التصريحات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية بشأن التوترات الإقليمية والعلاقات الدولية.

بالنهاية، فإن تصريحات ريابكوف تُسلط الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية بين روسيا والغرب، وتعكس الاستعداد الروسي لاتخاذ خطوات تصعيدية في ظل التطورات الراهنة، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التوترات والتطورات في العلاقات الدولية.