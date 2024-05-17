تشافي: نركز على المستقبل.. وإدارة برشلونة لديها العديد من التغييرات

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وصل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى 100 مباراة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-0 على ألميريا، يوم الخميس، وعلى الرغم من اقترابه من المركز الثاني، فقد أوضح أنه يريد الفوز بالبطولات.

وقال تشافي، الذي تراجع الشهر الماضي عن قراره بمغادرة النادي في نهاية الموسم، إنه يركز على المستقبل مع وجود تغييرات في ذهن النادي بالفعل.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: “لدي كل الطموح للفوز بالألقاب. الوضع الاقتصادي ليس الأفضل ونعمل على عكسه. نخطط للموسم المقبل وأرى أنه فرصة”.

تشافي: أنا متحمس

وأضاف: “نحن نستعد للمباريات للعب كأس السوبر العام المقبل.. أريد حقًا أن يفوز برشلونة بالألقاب مرة أخرى.. هذا العام لم نتنافس بشكل جيد بما يكفي للفوز بها، لكننا اقتربنا.. أنا متحمس”.

وقضى تشافي 17 عامًا في برشلونة، وشارك في 767 مباراة وفاز بـ 25 لقبًا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

وعلى الرغم من كونه ناديا عظيما وفوزه بلقب الدوري الإسباني العام الماضي كمدرب، إلا أنه تعرض لضغوط هذا الموسم بعد فشله في اللحاق بريال مدريد، الذي ضمن بالفعل اللقب، والخسارة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وهناك أيضًا تحديات تتمثل في فاتورة الأجور المتضخمة ومشروع تجديد بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في ملعب كامب نو.

لكن تشافي واضح في أن النادي سيكافح من أجل التغيير لأنه يهدف إلى التغيير والمشاركة والتحسين.

وقال: “الوضع ليس سهلاً أو ممتعًا.. نريد الفوز بالألقاب ولم نقم بواجبنا.. لدينا فريق جيد جدًا وأنا سعيد بمستوى طموح اللاعبين”.