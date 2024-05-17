تشاد: تأكيد فوز “محمد ديبي” بالرئاسة

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أكد المجلس الدستوري في تشاد فوز محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو، بعد رفض الطعون التي قدمها اثنان من المرشحين الخاسرين، ما عزز الفوز الذي مدد حكم عائلته المستمر منذ عقود.

وقال المجلس إن ديبي، الذي تولى السلطة في اليوم الذي قتل فيه المتمردون والده الرئيس إدريس ديبي في عام 2021 وأعلن نفسه زعيما مؤقتا، حصل على 61% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على المرشح صاحب المركز الثاني، نجاح ماسرا، الذي حصل على 18.54%.

واعترف زعيم المعارضة مسرة بحكم المجلس ولم يقل إنه سيعارضه.

وقال في خطاب مباشر مساء الخميس، “بقرار المجلس الدستوري اليوم، استخدمنا كل الوسائل القانونية المتاحة، وحتى لو لم نقبل هذا القرار، فلا توجد وسائل قانونية أخرى في بنيتنا القضائية”.

الحكم الدستوري في تشاد

تشاد الدولة المنتجة للنفط هي الأولى من بين سلسلة من الدول التي تعرضت للانقلابات في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا، والتي تحاول العودة إلى الحكم الدستوري من خلال إجراء انتخابات.

وتقدم مسرى، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية في يناير، يوم الاثنين، باستئناف أمام المجلس الدستوري للطعن في النتائج الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وكان قد أعلن فوزه قبل الإعلان الرسمي للنتائج الأولية، زاعمًا أنه تم التخطيط لتزوير الانتخابات.

وهنأ ألبرت باهيميني باداكي، المرشح الآخر الذي طعن في النتائج الأولية، ديبي على فوزه. وقضى المجلس الدستوري بأن الشكوتين تفتقران إلى الأدلة الكافية.

وقال رئيس المجلس جان برنارد باداري: “بالنظر إلى الأصوات التي تم الإدلاء بها بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 مايو، وحصول محمد إدريس ديبي على أكثر من الأغلبية المطلقة من الأصوات، فإنه من المناسب إعلانه رئيسا منتخبا للجمهورية”.

ويطيل انتصار ديبي فترة حكم الأسرة التي تحكم قبضتها على السلطة في تشاد منذ تولى والد ديبي السلطة في انقلاب أوائل التسعينات.

وكان يايا ديلو، وهو شخصية معارضة أخرى كان من المتوقع أن يترشح، قد قُتل بالرصاص في عاصمة تشاد نجامينا يوم 28 فبراير، وهو اليوم الذي أُعلن فيه موعد الانتخابات. ووصفت المعارضة مقتل ديلو بأنه اغتيال، وقال خبراء الطب الشرعي إنه من المحتمل أن يكون قد تم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وقبل الانتخابات دعت بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات قائلة إن ديبي وحلفائه يسيطرون على مؤسسات السلطة الرئيسية بما في ذلك المجلس الدستوري ويمكنهم التأثير على العملية.