الوفد الليبي يُعزز العلاقات مع الصين لتحقيق شراكة استراتيجية وتوافق سياسي

أخبار ليبيا 24

زار وفد من كتلة الإصلاح بمجلس النواب وكتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، العاصمة الصينية بكين، للقاء جياو شي شين، مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور سفير ليبيا لدى الصين.

وأعرب شي شين خلال اللقاء عن أهمية هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها الأولى من نوعها التي تجمع بين الحزب الشيوعي الصيني وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وأمل أن تكون بداية لعلاقات جديدة ومثمرة بين البلدين.

وأوضح شي شين أن الدعوة تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة والاطلاع على جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة، ولا سيما الكتلتين في بناء التوافق وتجاوز الأزمة السياسية في ليبيا.

ورحب وفد كتلتي الإصلاح والتوافق بالمبادرة الصينية للتواصل، وأشاد بمواقف الصين ومبادرات الرئيس الصيني شي جين بين للسلم والأمن العالمي، معبرين عن امتنانهم لموقف الصين الرافض لتحويل ليبيا إلى ساحة للصراع بين القوى الدولية والإقليمية الكبرى.

وفي إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، زار الوفد الليبي مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتعرفوا على النظام التشاركي والتوافقي للديمقراطية في الصين وآليات الرقابة عليها. كما ناقشوا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما زار الوفد الليبي مدرسة لجنة الحزب الشيوعي الصيني في شانغهاي، حيث اطلعوا على تاريخ المدرسة ودورها في تكوين الكوادر الحزبية وعرض متعلق بمؤشرات الاقتصاد الصيني. وناقشوا مع مشرفي المدرسة سبل التعاون في مجالات التكوين والخبرة التي يمكن أن تقدمها المدرسة للكفاءات الليبية.